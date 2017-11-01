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11. 01. 2017

СМИ показали доклад о "компромате РФ" на Трампа

Издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного американского президента Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что  у спецслужб России есть компромат на Трампа, который включает как личные данные, так и финансовую документацию.

Утверждается, что документ подготовил неназванный бывший сотрудник британской разведки для политических оппонентов Трампа.

По словам автора доклада, экс-сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

В документе утверждается, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп приглашал проституток.

"Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", - сказано в публикации.

В ней также говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством президента России.

Buzzfeed отмечает, корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.

При этом в документе есть неточности, которые издание называет "явными ошибками". Так, автор несколько раз опечатался в названии Альфа-Групп и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.

Отметим, Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".

Источник: korrespondent.net

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