СМИ показали доклад о "компромате РФ" на Трампа

Издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного американского президента Дональда Трампа.
Ранее СМИ сообщили, что у спецслужб России есть компромат на Трампа, который включает как личные данные, так и финансовую документацию.
Утверждается, что документ подготовил неназванный бывший сотрудник британской разведки для политических оппонентов Трампа.
По словам автора доклада, экс-сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.
В документе утверждается, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп приглашал проституток.
"Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", - сказано в публикации.
В ней также говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством президента России.
Buzzfeed отмечает, корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.
При этом в документе есть неточности, которые издание называет "явными ошибками". Так, автор несколько раз опечатался в названии Альфа-Групп и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.
Отметим, Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".
Источник: korrespondent.net
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