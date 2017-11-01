В Донецке задержали бойца Нацгвардии - Азов

В Донецке задержали бойца украинской нацгвардии воинской части 3057, сообщила пресс-служба полка Азов.

По данным Азова, задержанная женщина является медиком Нацгвардии и уехала в ДНР "по личным делам".

"Нет никакой гарантии, что эта женщина не раскрыла врагу служебных и даже военных тайн, вследствие чего критически не подорвала боевую готовность целого подразделения", - отмечается в сообщении.

В конце прошлого месяца в ДНР заявили о задержании за шпионаж гражданина Украины.

А в этом месяце в Покровске задержали женщину, изготовляющую паспорта для ДНР.