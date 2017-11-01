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11. 01. 2017

Обама не смог сдержать слез в прощальной речи

Американский президент Барак Обама в конце прощального выступления не смог сдержать слез, пишет BBC.

Глава американского государства пустил слезу обращаясь с трибуны к своей жене Мишель:

"В течение последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом... И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой".

Кроме того, в ходе речи Обама призвал американцев защищать демократию, назвав главными угрозами для нее расизм и экономическое неравенство.

Еще одной опасностью для демократического строя Америки Обама считает тенденциозный подбор фактов политиками, когда мысли не основаны на "некоторых общих исходных фактах" - то есть, популизм.

В ходе своей речи Обама назвал Россию и Китай главными соперниками США, а также пообещал "гладкую" передачу власти Трампу.

Источник: korrespondent.net

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