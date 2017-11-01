США направили в Японию истребители F-35

Корпус морской пехоты США направил в Японию соединения новейших малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, передает Associated Press.
По данным СМИ, F-35 разместят на американской военной базе в городе Ивакуни (префектура Ямагути). Планируется, что на базе будет 16 F-35, которые должны заменить устаревшие истребители F/A-18 и AV-8 Harrier.
Отправка F-35 в Японию стала первой оперативной переброской этих истребителей за границу.
Ранее японские СМИ сообщали, что власти города Ивакуни одобрили размещение F-35 на своей территории.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал высокую стоимость F-35. Программа, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 млрд долларов.
В ответ руководство Lockheed Martin пообещало агрессивно снизить цену на F-35.
Сверхсамолеты. Истребители пятого поколения
Источник: korrespondent.net
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