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11. 01. 2017

У Улюкаева нашли более 500 млн рублей

Басманный суд Москвы наложил арест на деньги и монеты из драгоценных металлов, принадлежащие экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает Интрефакс.

"Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого Улюкаева в общей сумме около 500 млн рублей (около 9,5 млн долларов)", – сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, апелляционных жалоб на данное постановление пока не поступало.

Ранее зампредседателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов сообщил в интервью Коммерсанту, что по делу Улюкаева "суд арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей".

Как сообщал Корреспондент.net, Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере $2 млн.

Накануне суд продлил на три месяца арест Улюкаева – до 15 апреля.

Источник: korrespondent.net

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