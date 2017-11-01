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11. 01. 2017

"Компромат" на Трампа: встреча Путина и Януковича

В опубликованном сегодня докладе о "компромате" России на избранного американского президента Дональда Трампа упоминается встреча бывшего президента Виктора Януковича и российского президента Владимира Путина.
 
В докладе говорится, что у Януковича была тайная встреча с Путиным возле Волгограда.
 
На ней экс-президент якобы убеждал главу российского государства в том, что нет доказательств его "откатов" Манафорту.
Отметим, что сам Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".
 
Напомним, СМИ сегодня сообщили, что  у спецслужб России есть компромат на Трампа, который включает как личные данные, так и финансовую документацию. Издание Buzzfeed опубликовало позже 35-страничный доклад.

Источник: korrespondent.net

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