"Компромат" на Трампа: встреча Путина и Януковича

В опубликованном сегодня докладе о "компромате" России на избранного американского президента Дональда Трампа упоминается встреча бывшего президента Виктора Януковича и российского президента Владимира Путина.

В докладе говорится, что у Януковича была тайная встреча с Путиным возле Волгограда.

На ней экс-президент якобы убеждал главу российского государства в том, что нет доказательств его "откатов" Манафорту.

Отметим, что сам Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".

Напомним, СМИ сегодня сообщили, что у спецслужб России есть компромат на Трампа, который включает как личные данные, так и финансовую документацию. Издание Buzzfeed опубликовало позже 35-страничный доклад.

Источник: korrespondent.net