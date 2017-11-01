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11. 01. 2017

Эксперты назвали главные угрозы 2017 года

 
Геополитические и экологические проблемы станут главными угрозами в 2017 году. Такой вывод сделали эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в ежегодном докладе о глобальных рисках Global Risks Report 2017.
 
Всего эксперты определили 30 глобальных рисков, а также 13 тенденций, которые могут усилить их или изменить соотношение между ними. Риски подразделяются на пять категорий: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.
 
По сравнению с предыдущим годом состав рисков практически не изменился. Единственное исключение - новый риск "неэффективность регионального и глобального управления", определяемый как неспособность региональных и глобальных структур решать экономические, геополитические и экологические проблемы.
 
В десятке наиболее вероятных рисков 2017 года три из сферы экологии и три из геополитики, при этом экологические риски выше - два из них вошли в топ-3 глобальных рисков. Это экстремальные погодные явления и масштабные стихийные бедствия. Также в десятку вошли риски антропогенных экологических катастроф.
 
Вторая по значимости категория рисков - геополитика. Среди них самый опасный - крупные теракты; за ними следуют межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление. Возрастанию геополитических рисков способствует целый ряд факторов, уверены эксперты ВЭФ. В их числе односторонний подход к решению международных вопросов вместо необходимых коллективных усилий мирового сообщества. Кроме того, страны открыто обвиняют друг друга во вмешательстве в свои внутренние дела. 
 
На третьем месте - риски технологические: мошенничество с личными или служебными данными или их хищение, достигшее "беспрецедентных масштабов". В числе наиболее вероятных технологических рисков ближайшего десятилетия эксперты назвали масштабные кибератаки (шестое место в десятке). 
 
Также в десятке риски социальные и экономические - масштабная вынужденная миграция и незаконная торговля (включая отмывание денег, контрабанду и т.д.), соответственно. 
 
В число 13 тенденций эксперты ВЭВ включили стареющее население, изменение роли международных структур (ООН, МВФ, НАТО), изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, прирост среднего класса в странах с формирующейся экономикой, усиление национально ориентированных настроений, усугубляющаяся поляризация общества, увеличение числа людей, страдающих хроническими болезнями, увеличение зависимости от цифровых технологий, растущую географическую мобильность населения, увеличение разницы в доходах между бедными и богатыми, смещение центров силы, а также усиливающуюся урбанизацию.​ 
 
Напомним, ранее сообщалось, что Путин возглавил "топ негодяев" 2017 года по версии Bild.
 
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Источник: korrespondent.net

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