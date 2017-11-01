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11. 01. 2017

Непогода в Украине: В ДТП погибли шесть человек

В Украине за минувшие сутки в результате сложных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах погибли шесть и травмированы 46 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях... Высокий уровень аварийности остается в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях", – говорится в сообщении.

В Нацполиции также напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Как сообщал Корреспондент.net, власти Одессы не пускают фуры и автобусы из-за снега. В Одесской области объявлено штормовое предупреждение.

Самый сложный погодный период в Украине позади − синоптики

Источник: korrespondent.net

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