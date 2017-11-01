Кремль назвал компромат на Трампа фальшивкой

Москва не владеет компроматом на избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Также Песков утверждает, что нет компромата и на соперницу Трампа - Хиллари Клинтон. А опубликованный накануне доклад о компромате на Трампа пресс-секретарь Путина назвал "очередной фальшивкой".

"У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - сказал Песков.

Напомним, ранее было опубликовано 35-страничное досье, в котором говорится о контактах членов избирательного штаба Дональда Трампа и российских спецслужб во время кампании, а также о наличии у России компромата на избранного президента. Сам Трамп назвал доклад ложным.

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Источник: korrespondent.net