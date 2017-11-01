Гройсман назвал главную задачу Кабмина на 2017 год

Владимир Гройсман во время заседания Кабмина заявил о главной задаче правительства на 2017 год.

"Хотел бы подчеркнуть, что люди должны чувствовать изменения. Я хочу еще раз подтвердить и заверить всех граждан, что правительство и я лично, как премьер-министр, в 2017 году сделаем все от нас зависящее, для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни", - заявил премьер.

Он отметил, что для Кабмина "это задача номер один".

"Ни статистика, ни любые другие цифры, как только понимание того, как живут люди, какие у них есть проблемы и как помочь людям эти проблемы решать и делать политику правительства так, чтобы эти проблемы не возникали", - сообщил Гройсман.

Глава правительства отметил, что ключевой задачей является повышение уровня заработной платы.

Напомним, ранее Гройсман обозначил приоритеты Кабмина до 2020 года.

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Источник: korrespondent.net