Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 14:18
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
11. 01. 2017

Гройсман назвал главную задачу Кабмина на 2017 год

 
Владимир Гройсман во время заседания Кабмина заявил о главной задаче правительства на 2017 год.
 
"Хотел бы подчеркнуть, что люди должны чувствовать изменения. Я хочу еще раз подтвердить и заверить всех граждан, что правительство и я лично, как премьер-министр, в 2017 году сделаем все от нас зависящее, для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни", - заявил премьер.
 
Он отметил, что для Кабмина "это задача номер один".
 
"Ни статистика, ни любые другие цифры, как только понимание того, как живут люди, какие у них есть проблемы и как помочь людям эти проблемы решать и делать политику правительства так, чтобы эти проблемы не возникали", - сообщил Гройсман.
 
Глава правительства отметил, что ключевой задачей является повышение уровня заработной платы.
 
Напомним, ранее Гройсман обозначил приоритеты Кабмина до 2020 года.
 
Госсекретарь назвал размеры зарплат в Кабмине

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.