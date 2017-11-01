Плачут все. Тезисы прощального выступления Обамы

Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью.

Для того, чтобы в последний раз обратиться к американцам Обама отправился в Чикаго.

На выступлении президента присутствовали несколько тысяч людей, а сам Обама не сдержал слезы.

Традиционно президент отметил в прощальной речи свои достижения, но главное внимание сконцентрировал на вызовах будущего.

Корреспондент.net собрал главные тезисы выступления Обамы.

Успехи

“Если бы восемь лет назад я сказал вам, что Америка преодолеет колоссальный кризис, перезапустит автомобильную промышленность, сможет на протяжении долгого периода создавать новые рабочие места; если бы я сказал вам, что мы откроем новую главу в отношениях с кубинским народом, без единого выстрела свернем иранскую ядерную программу, ликвидируем человека, стоявшего за терактами 11 сентября; если бы я сказал, что мы добьемся легализации однополых браков и обеспечим 20 миллионам наших сограждан доступ к здравоохранению — если бы я вам это сказал, вы бы, наверно, решили, что мы слишком уж замахнулись”.

Фактчек

Когда Обама принес присягу в январе 2009 года, уровень безработицы в США был самым высоким с 1983 года (9,9%), однако все последующие годы он снижался и к концу его пребывания на посту составил 4,7%. Всего с начала 2010 года было создано 15,8 млн рабочих мест.



Обама в речи не привел никаких цифр, говорящих об экономическом росте.

Известно, что экономика США при нем оправилась от экономического кризиса и перешла к росту. Если в 2008 году темпы роста ВВП были отрицательные (–0,29%), то начиная с 2009 года рост стал положительным и в 2015 году составил 2,6%, по данным World Bank. ВВП на душу населения рос на протяжении почти всего времени работы Обамы: снизившись в 2009 году ниже отметки $48,5 тыс. в год к 2016 году вырос до $57,17 тыс. на душу населения в год.

Совокупная капитализация публичных компаний при Обаме увеличилась более чем в два раза: в 2008 году общий показатель составлял $11,6 трлн, а в 2015 году — $25,07 трлн. Почти на $1 трлн сократился дефицит бюджета (с $1,4 трлн в 2009 году до $438 млрд в 2015 году).

Однако вырос общий долг федерального правительства. В последний год президента Джорджа Буша — младшего он составлял 67,7% ВВП, а к 2015 году достиг 101,8%. В этом году управление менеджмента и бюджета Белого дома прогнозирует его увеличение до 105,2% ВВП.

Угрозы

По мнению президента, США в будущем столкнется с такими угрозами: экономическое неравенство, расовая напряженность, поляризация общества, внешние угрозы и проблемы демократических институтов.

«Экономика не работает хорошо, когда немногие процветают за счет растущего среднего класса», — указал Обама.

Первый чернокожий президент в истории США признал, что ситуация с расовой дискриминацией в последние годы улучшилась, однако работу необходимо продолжать:

«Если каждый экономический вопрос преподносится как борьба между трудолюбивым белым классом и незаслуживающими меньшинствами, тогда рабочие всех цветов будут бороться за крохи, а богатые будут все более замыкаться в своих частных анклавах».

Обама призвал не экономить на образовании для детей иммигрантов, потому что именно они будут обеспечивать процветание детей, рожденных в США.

EPA

Терроризм

Обама заявил, что благодаря действиям его администрации удалось убить лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена и предотвратить новые атаки террористов на американской территории.

Обама заявил, что необходимо продолжить борьбу с терроризмом, назвав главным врагом ИГИЛ.

«ИГИЛ попытаются убить невинных людей, но они не смогут победить Америку пока мы сами не предадим нашу Конституцию и принципы, за которые мы боремся”.

Внешние вызовы

Угрозу мировому порядку, по его словам, также представляют фанатики, которые утверждают, что говорят от имени ислама, и автократы в иностранных столицах.

“Конкуренты, такие как Россия или Китай, не смогут достичь такого же влияния в мире — если только мы не изменим своим принципам и не превратимся в еще одну большую страну, которая запугивает своих менее крупных соседей».

Глобальное потепление

"Мы привели мир к соглашению, которое может спасти планету. Но если не предпринять еще более смелые действия, у наших детей не будет времени дискутировать о реальности климатических изменений. Они будут заняты преодолением их последствий - природными катаклизмами, экономическими кризисами и потоками климатических беженцев, ищущих убежища. Мы можем и должны спорить о лучшем подходе к проблеме. Но просто отрицание проблемы не только предает будущие поколения, это предает дух инноваций и практического решения проблем"

EPA

Передача власти

Администрация обеспечит как можно более мягкую передачу власти, заявил Обама. Слова о передаче власти Трампу публика в зале встретила недовольными возгласами. В начале выступления Обаме скандировали: «Еще четыре года!» «Я не могу этого сделать», — ответил он со сцены.

«Через десять дней весь мир станет свидетелем вершины нашей демократии — мирной передачи власти от одного свободно избранного президента другому. Я обещал избранному президенту Трампу, что моя администрация обеспечит максимально ровный переход — как до того мне это обещал президент Буш».

Семья

Свою речь Обама закончил выражением благодарности семье и вице-президенту Джо Байдену. Это была самая эмоциональная часть выступления, во время которой расплакался сам Обама, его жена и дети.

Слова о Мишель Обаме зал встретил аплодисментами стоя.

«Мишель Лавон Робинсон, девушка с Саус-Сайда. На протяжении последних 25 лет ты была не просто моей женой и матерью моих детей. Ты оставалась моим лучшим другом. Ты не выбирала роль, которая тебе досталась, но ты сыграла ее с присущими тебе изяществом, твердостью, чувством стиля и чувством юмора. Ты сделала так, что Белый дом стал принадлежать всем. Ты стала примером для нового поколения людей. Я горжусь тобой, и вся страна тобой гордится.

Малия и Саша. В самых странных обстоятельствах вам удалось вырасти в прекрасных девушек. Вы умные и красивые. Но что еще важнее — вы добрые, заботливые и очень сильно чувствующие. Бремя внимания далось вам так легко! Из всего, что я сделал в своей жизни, больше всего я горжусь быть вашим папой».

Источник: korrespondent.net