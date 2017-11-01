Украина может потерять транзит газа - Арбузов

Украина может потерять транзит газа уже в среднесрочной перспективе из-за политики Нафтогаза и правительства. Об этом в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

"Газопровод Северный поток набирает обороты. Даже с учетом польского противодействия недавнему решению Европейской комиссии о 90% загрузке газопровода OPAL, перспективы ветки в обход Украины вполне материальные. Что же делал в это время Нафтогаз? Повышал тарифы на транспортировку без малейшего шанса на их реальное получение. Закупал российский газ у европейцев дороже, чем можно было договориться с Газпромом. И глумился над российской компанией в прессе. Подобная политика отпугнула не только Газпром. Европе нужен газ и стабильность, а ее политики зависят от своих избирателей. И для них коммунальное хозяйство куда ближе, чем украино-российский конфликт", - написал Арбузов.

Политик также рассказал, что Украина потеряет в случае остановки транзита.

"Прямой доход от транспортировки магистральными газопроводами Укртрансгаза в докризисные годы был на уровне $2 млрд. ежегодно, но и сейчас компания показывает около $1 млрд. В случае ненужности газопроводов доходы превратятся в расходы: основные фонды стоимостью более 300 млрд. грн. нужно будет обслуживать. Также Украина вынуждена будет закупать газ с учетом транспортного "плеча" и цена будет априори выше, чем в Европе. Но главное – это возможная физическая нехватка газа в пиковые моменты. Развитые страны континента всегда будет в приоритете у Газпрома. Тем более, если Украина будет по ходу трубы не до Европы, а после нее", - полагает бывший глава Нацбанка.

"В целом приходится констатировать, что нынешняя власть продолжает наступать на все те же грабли и не желает слушать голос разума. Когда их предупреждали – и я в том числе, о том, что нельзя отказываться от российского рынка, они говорили что-то про Европу. Цену этим разговорам мы уже знаем. Сейчас, когда речь идет о газовой сфере, власть снова успокоительно кивает в сторону запада. Но, на самом деле, она не делает ничего, а лишь бездумно выбивает еще один колышек, на котором держится наша экономика. Видимо, пора советовать министрам запретить вырубку лесов. Ведь если так дальше пойдет, лет через пять одна из самых газифицированных стран региона будет снова топить дровами", - написал Сергей Арбузов.

Украина не впишется в запланированный в 2017 дефицит бюджета – Арбузов

Источник: korrespondent.net