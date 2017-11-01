На Донбассе погиб военный

В Луганской области в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один получил ранения, заявил замглавы облгосадминистрации Юрий Клименко.

Он также отметил, что по позициям сил АТО вблизи сел Новозвановка и Троицкое Попаснянского района шесть раз открывали огонь из 82-мм минометов, установок разминирования УР-83П, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время, в направлении пгт Станица Луганская противник дважды применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Вчера также сообщалось о погибшем в зоне АТО военном.

Источник: korrespondent.net