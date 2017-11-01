Нацгвардия отрицает задержание военного в Донецке

В Национальной гвардии отрицают информацию о задержании в Донецке военного.

Ранее полк Азов заявил, что в Донецке задержали бойца Нацгвардии. Сообщалось, что задержанная женщина является медиком Нацгвардии и уехала в ДНР "по личным делам".

"Официально сообщаем, что медицинская сестра медицинского пункта воинской части 3057 не прибыла на работу. Принятые меры по розыску лица результата не дали", - сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

В ведомстве утверждают, что женщина не имела доступа к государственной темницы по характеру выполнения своих обязанностей.

"08.01.2017 года командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который проживает в городе Донецк о том, что она была задержана "полицией" так называемой ДНР, - добавили в Нацгвардии.

Также отмечается, что гражданка не была военнослужащим нацгвардии, а работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части.

После этого в воинской части провели служебное расследование относительно инцидента, женщину уволили из-за нарушения требований прохождения службы.

Ранее в ДНР заявили о задержании за шпионаж гражданина Украины.

Источник: korrespondent.net