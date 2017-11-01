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11. 01. 2017

Рада о ликвидации налоговой: Юридическая коллизия

Депутаты работают над решением юридической коллизии, возникшей вследствие исключения раздела о налоговой милиции из налогового кодекса. При этом налоговая милиция продолжает работать в рамках украинского законодательства.

Об этом заявила глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Ранее нардеп Татьяна Острикова заявила, что Рада случайно ликвидировала налоговую. "Де-юре, правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона"", - сказала она.

Она отметила, что "то, что допущена такая ошибка в законе или пункте" - это следствие "человеческого фактора".

По словам Южаниной, в посте Остриковой указана неполная информация.

"Это исключительно юридический анализ одной статьи без расширенного анализа другого посыла [...] Мы сейчас выясняем с юристами, есть доля правды в том, что говорит моя коллега ", - заявила Южанина.

Она заверила, что "налоговая милиция действует в рамках закона".

"В посте моя коллега (Острикова, - ред.) написала , что вероятность принятия нового закона о возможности учреждения нового органа (вместо налоговой милиции, - ред.) близка до нуля - это не соответствует действительности. На самом деле,мы работаем над законом о новом органе и он также будет принят, - заявила Южанина.

Как известно, правительство утвердил правки в Налоговый кодекс Украины в октябре.

Источник: korrespondent.net

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