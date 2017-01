В поисках видео. Детали "компромата" на Трампа

Американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на будущего президента США Дональда Трампа.

Трамп и Россия уже назвали доклад фейком, а журналисты продолжают смаковать его подробности.

Корреспондент.net собрал главные тезисы доклада о компромате на Трампа.

Откуда информация

Документ, как утверждается, был подготовлен неназванным бывшим сотрудником британской разведки для политических оппонентов Трампа.

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

Buzzfeed отмечает, что этот доклад несколько месяцев обсуждался в среде журналистов, парламентариев и представителей разведки. Корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.

При этом в документе есть неточности, которые Buzzfeed называет «явными ошибками». Так, автор несколько раз опечатался в названии «Альфа-Групп» и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.

Само издание не может ни подтвердить, ни опровергнуть изложенные в нем сведения.

Ранее телеканал CNN сообщил, что во время представления президенту США Бараку Обаме и Дональду Трампа доклада о «вмешательстве России» в выборы краткое содержание этого досье было приложено к основному документу.

Реакция Трампа

Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию — «политической охотой на ведьм».

Советник избранного президента Келлиэнн Конвей также заявила, что ей ничего не известно о том, что представители американской разведки докладывали Трампу о содержащемся в документе компромате.

Реакция России

У Кремля нет компромата на избранного президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что у администрации президента нет компромата на соперницу Трампа на прошедших президентских выборах Хиллари Клинтон.

Опубликованный изданием BuzzFeed доклад о компромате на Трампа представитель Кремля охарактеризовал как «очередную фальшивку».

«У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что «существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезет из кожи вон, чтобы поддерживать это состояние «охоты на ведьм».

По его словам, Кремль не занимается сбором компромата. «Это называется pulp fiction (бульварное чтиво)», — добавил Песков, отметив, что заявления об обратном — это «попытка навредить двусторонним отношениям».

«Качество открытой части предыдущего доклада об атаках российских хакеров на США и качество этой утки сопоставимы. Качество этой «бумаги» говорит за себя», — сказал Песков.

По его мнению, на такие публикации надо реагировать «с определенным юмором».

Часть об Украине

В обнародованном “компромате” говорится, что в обмен на получение данных с электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп согласился отвлечь внимание от российского вторжения в Украину.

«В обмен команда Трампа согласилась отстраниться от российского вторжения в Украину, как части кампании, и заняться оборонительными обязанностями США - НАТО в Балтии и Восточной Европе, чтобы отвлечь внимание от Украины, приоритетной для Путина, тема которой должна быть вытравлена» — говорится в «компромате».



В поисках видео

Британский эротический журнал Penthouse заявил, что заплатит миллион долларов за видео, на котором, как сообщают СМИ, избранный президент США Дональд Трамп развлекается с путанами в Москве.

ATTENTION:

We are offering up to $1-million for exclusive rights to the FSB tapes of Donald Trump's #goldenshowers