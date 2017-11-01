Разгонявших Майдан беркутовцев не взяли под арест

Шевченковский райсуд Киева отказал в аресте экс-беркутовцев, передает ТСН.

Дело экс-беркутовцев Дидюха и Антонова рассматривали сегодня, потому что на последние заседания они не являлись, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Бывшие бойцы Беркута даже подтвердили это соответствующими справками.

В то же время активисты, которые в свое время пострадали от экс-беркутовцев подчеркивают, что не являясь на заседания суда, бывшие бойцы спецотряда затягивают рассмотрение дела, ведь заседания проходят только раз в неделю и успевают опросить лишь одного свидетеля за раз.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-замкомандиру взвода Беркута в разгоне Майдана.

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Источник: korrespondent.net