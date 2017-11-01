В Кремле отреагировали на списки Савченко

Информация депутата Верховной Рады Надежды Савченко о пленных на Донбассе, в том числе и гражданах России, будет анализироваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"У меня нет сомнения, что, так или иначе, это будет анализироваться, безусловно, и конечно, я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы – соответствующих подразделений", – сказал Песков.

Он также ответил на вопрос о том, что, по его мнению, мешает сейчас произвести такой обмен.

"Я бы не сказал, что здесь можно упрекнуть какую-то одну из сторон – я имею в виду ополченцев Донбасса или Киев – но это вопрос именно договоренностей и доверия этих вот двух сторон этого конфликта. Москва продолжала и будет продолжать делать все, чтобы вот эту атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, формировать", – сказал Песков.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня Надежда Савченко откорректировала списки пленных. В этом перечне указана 101 фамилия граждан России и 135 украинцев.

Напомним, ранее в СБУ список Савченко назвали некорректным.

Источник: korrespondent.net