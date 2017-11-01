Медведчук объяснил, чем опасны идеи изоляции Донбасса

Две трети украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, заявил лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа со ссылкой на соцопросы.

По его словам, несмотря на это, власти призывают реализовать силовой сценарий возвращения Донбасса. Медведчук напомнил, что антитеррористическая операция на Донбассе продолжается уже больше тысячи дней.

"Политики (несмотря на это - ред.) отказываются принимать законы, которые позволили бы в кратчайшие сроки урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем", - сказал он.

По мнению Медведчука, политики, призывающие к войне до победного конца, игнорируют мнение не только украинцев, но и лидеров европейских стран, считающих Минские соглашения безальтернативными.

"Более того, встречая в штыки любые мирные инициативы, украинские "ястребы" по-прежнему продвигают идеи полной изоляции Донбасса - идеи, которые опасны, потому что ведут не только к эскалации противостояния и новым жертвам, но и к распространению по всей стране атмосферы ненависти, жестокости и агрессии", - считает Медведчук.

Политик настаивает: "чтобы достичь мира, нужен диалог, чтобы "сшить" страну, нужно отказаться от дискриминации и продемонстрировать Донецку и Луганску, что мы дорожим жителями Донбасса, а не только его территорией".

"Сегодня в Киеве не хватает политического ресурса для мирного урегулирования конфликта: пока одни политики выстраивают конструктивный диалог и разрабатывают план реинтеграции Донбасса, другие выдвигают ультиматумы и делают категоричные, крайне опасные заявления. Но я верю: здравый смысл возобладает, забыв о своих амбициях, политики всё же смогут объединиться, чтобы вернуть в Украину мир, единство и стабильность", - подытожил лидер Украинского выбора.

Ранее Медведчук ответил Турчинову на блокаду Донбасса.

Он также заявлял, что без снятия блокады реинтеграция Донбасса невозможна.

Источник: korrespondent.net