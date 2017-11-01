Российские медиа прошлым вечером сообщили о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

По данным газеты Известия, официальный сайт королевской семьи www.royal.uk опубликовал сообщение о смерти Елизаветы, но позже удалил.

Издание предположило, что опубликованный материал являлся официальным заявлением принца Чарльза о смерти своей матери.

Эту новость перепечатали многие российские, а затем и украинские СМИ, но британская пресса не заметила сообщений о смерти своей королевы на сайте монаршей семьи.

Елизавета II вступила на трон в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре она была признана самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. Продолжительность пребывания Елизаветы на троне составил более 23 тысяч дней.

21 апреля 2017 года британской королеве исполнится 91 год.

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Корреспондент.net разбирался в истории вокруг сообщений о смерти королевы Британии Елизаветы II.

Что сообщили СМИ

СМИ в России массово перепечатали новость о том, что на сайте королевской семьи появилось сообщение о смерти королевы Британии от ее сына принца Чарльза, но затем его удалили. При этом отмечалось, что после этого заявлений Чарльза или других официальных комментариев не было.

Медиа также распространили якобы скриншот сайта королевской семьи, в котором сообщается о смерти Елизаветы.

"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", - сообщается в скриншоте, который появился в изданиях.

К сообщению также было подверстано заявление пресс-секретаря Ее Величества, начинавшееся словами: "Принц Чарльз с глубоким прискорбием просил сделать следующее объявление, адресованное...".

Cмотрите фотогалерею: Смерть Елизаветы II в рунете. Как "убили" королеву

Британское издание Daily Express назвало шумиху вокруг сообщения о якобы смерти Елизаветы II "русскими грязными трюками".

Издание выяснило, что на самом деле никакого сообщения о смерти королевы на официальном сайте www.royal.uk никогда не появлялось.

Позже появились сообщения, что эта история "была основана на публикациях неких небольших российских сайтов".

Life.ru заявил, что связался с Букингемским дворцом, который назвал эти сообщения "полной неправдой".

Болезнь королевы

Стоит отметить, что уверенности в правдивости этих слухов российским СМИ добавляли ранее опубликованные на официальном сайте королевской семьи сообщения о болезни Елизаветы II и ее плохом самочувствии, которое проявлялось "в последние недели из-за сильного кашля и инфекции в груди".

От сильной простуды этой зимой также страдал и супруг королевы принц Филип. В конце 2016 года королева пропустила церковные службы по случаю Рождества и Нового года.

Утром 8 января она посетила церковную службу в храме Святой Марии Магдалены в деревне Сандрингем графства Норфолк.

На воскресную церемонию Елизавета II приехала с принцем Филиппом, герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон и герцогом Кембриджским Уильямом.

Позже были опубликованы фотографии королевской семьи, на которых выдно, что Елизавета II в здравии после 12 дней отсутствия на публике.

Cмотрите фотогалерею: Смерть Елизаветы II в рунете. Как "убили" королеву

Кроме того, 5 января британские газеты писали о случае, когда в королеву едва не выстрелил один из гвардейцев во время ночной прогулки Ее Величества по территории Букингемского дворца.

Охраняя территорию гвардеец примерно в три часа ночи заметил в темноте фигуру, прокричав: "Кто там?".

К его удивлению ночью на прогулку вышла королева, страдающая от бессонницы.

"Черт возьми, Ваше Величество, я было чуть вас не застрелил", - произнес он.

И тут он удивился еще раз, ведь Елизавета II не была разгневана неподобающим тоном гвардейцы и пообещала в следующий раз предупредить, чтобы "ему не пришлось в меня стрелять".

Отметим, что попытки проникнуть на территорию Букингемского дворца предпринимаются со стороны злоумышленников по несколько раз в год.

Кто первый сообщил

СМИ пишут, что слухи о смерти Елизаветы II с поста пользователя Twitter с ником @ecclesmanutd.

"Только что услышал, что британские медиа намеренно перестали освещать одну важную информацию. Это правда", - написал мужчина, поставив хэштег #mediablackout, под которым впоследствии начала распространяться информация о смерти королевы Великобритании.

Как пишет BBC, они связались с автором поста. Тот пояснил, что не имеет официальных подтверждений опубликованой им информации и просто распространил сообщение, прочитанное на Facebook его женой.

Источник: korrespondent.net