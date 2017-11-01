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11. 01. 2017

Невестка Порошенко зарегистрировала торговый знак

Невестка президента Украины Юлия Порошенко зарегистрировала торговый знак под названием agrohub. Об этом сообщается на сайте Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент).

Согласно обнародованным данным, товарный знак зарегистрирован 26 декабря 2016 года.

Ранее в комментарии СМИ Юлия Порошенко сообщала, что на территории ВДНГ в Киеве возможно создание agrohub – коворкингового пространства и экосистемы, где было бы все необходимое для развития бизнеса.

По ее словам, большие корпорации получают возможность найти таланты, а молодые стартапы смогут опробовать свои идеи на практике и найти первых клиентов.

Так выглядит торговый знак Юлии Порошенко. Фото: скриншот с сайта Укрпатент
 

Как сообщал Корреспондент.net, в 2015 году Юлия Порошенко заработала более 2 млн гривен, большую часть которых составила зарплата.

При этом ее муж – сын президента Украины и народный депутат Алексей Порошенко – задекларировал лишь 77 тысяч гривен, которые получил в виде зарплаты.

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Источник: korrespondent.net

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