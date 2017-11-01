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11. 01. 2017

S&P понизило рейтинг ПриватБанка до дефолтного уровня

Рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизило рейтинг национализированного ПриватБанка до уровня SD (выборочный дефолт) с R (под наблюдением регулирующего органа). Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Такой шаг обусловлен тем, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который в декабре 2016 года ввел временную администрацию в банк, провел конвертацию трех выпусков еврооблигаций ПриватБанка в капитал.

"В соответствии с критериями агентства, мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт по обязательствам банка, так как, насколько мы понимаем, держатели облигаций не получат выплат в рамках данной операции. Мы оцениваем эту ситуацию как выборочный, а не общий дефолт, поскольку в отношении других обязательств ПриватБанка в настоящее время не был объявлен дефолт", – говорится в пресс-релизе.

Также подчеркивается, что S&P планирует пересмотреть рейтинг ПриватБанка после того как получит достаточно сведений для оценки его кредитоспособности после проведения правительством докапитализации финучреждения.

Как сообщал Корреспондент.net, 21 декабря 2016 года S&P уже понижало рейтинг ПриватБанка.

Ранее рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт).

Источник: korrespondent.net

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