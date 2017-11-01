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11. 01. 2017

Кремль назвал новые санкции разрушительными

 
Предлагаемые группой американских сенаторов новые антироссийские санкции могут обернуться потерями для глобальной экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, потери будут значительными для энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб, цитирует Пескова Интерфакс Украина.
 
"Не хотелось бы гипотетически рассуждать, пока речь идет о некой законодательной инициативе известных сенаторов (США). Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики", - подчеркнул Песков.
 
По его словам, такие решения "нанесут дополнительный ущерб не только двухсторонним отношениям, но и, я думаю, в плане глобальной экономики, глобального энергорынка".
 
"Возможны определенные негативные последствия и для нашей страны", - добавил Песков.
 
"Вместе с тем российская экономика, российский энергосектор за последние два года доказал, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая, очень сильная система с изрядным запасом прочности", - подчеркнул пресс-секретарь.
 
"Однако очень хочется надеяться на то, что нашим коллегам в Вашингтоне удастся здраво и более трезво взглянуть на ситуацию", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
 
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Источник: korrespondent.net

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