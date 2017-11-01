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11. 01. 2017

Украинцев предупредили о новых снегопадах

До конца среды, 11 января, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, также будет налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах – гололедица.

Кроме того, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозируется сильный мокрый снег.

В четверг, предупреждают синоптики, в Карпатах, днем в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

 
 

В свою очередь ГСЧС просит украинцев быть острожными на улице и по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.

Ранее синоптики заявляли, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел.

Источник: korrespondent.net

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