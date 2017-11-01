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11. 01. 2017

В Луганске 250 тысяч человек остались без воды

В Луганске в результате прорыва трубопровода около 250 тысяч жителей остались без водоснабжения. Об этом сообщили в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Вчера на Петровской водонасосной станции возле подконтрольного правительству с. Артема вновь произошел прорыв трубопровода, в результате чего водоснабжение в Луганск было ограничено и около 250 тысяч человек остались без чистой воды", – говорится в сообщении на странице миссии в Facebook.

Подчеркивается, что наблюдатели ОБСЕ посетили место, где находится поврежденная труба.

"Работники со специализированным оборудованием устраняли повреждения на месте. Ремонтные работы продолжаются и сегодня", – отметили в ОБСЕ.

Каксообщал Корреспондент.net, 8 января Украина возобновила водоснабжение ЛНР, после того как "республика" начала погашать долг за воду.

Источник: korrespondent.net

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