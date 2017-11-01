Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 18:57
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
11. 01. 2017

Генштаб еще не принял решения о призыве офицеров запаса

Решение о призыве на военную службу офицеров запаса, которые не служили в армии, а закончили военные кафедры вузов, еще не принято. Для этого необходимо больше информации о контрактниках, которые захотят уволиться.

Об этом заявил замначальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Марк Андрусяк.

Он напомнил, что законом, который вступил в силу 7 января 2017 года, предоставлена возможность осуществлять призыв офицеров на военную службу в особый период, который сейчас продолжается.

"К этой службе будут привлечены граждане Украины, которые закончили военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военную службу и годны по состоянию здоровья к прохождению такой военной службы. На сегодня окончательного решения относительно проведения такого призыва на военную службу граждан еще нет", – сказал Андрусяк.

Он отметил, что Генштаб готов к проведению такого призыва, но окончательное решение будет принято, "когда мы увидим показатели увольнения тех граждан, которые вступят в право увольнения согласно этому закону, и учитывая прогнозируемые показатели приема на военную службу по контракту в добровольном порядке".

Андрусяк также подчеркнул, что выпускников военных кафедр после призыва будут отправлять в АТО только добровольно.

Как сообщал Корреспондент.net, в ВСУ планируют призвать около 4 тысяч офицеров запаса – тех, кто закончил военные кафедры вузов, но ранее не служил. В Генштабе считают, что такой призыв позволит качественно укомплектовать офицерские должности.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.