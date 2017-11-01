Из-за обнародования списка Савченко могут открыть дело

По факту публикации нардепом Надеждой Савченко списка пленных украинских военнослужащих на Донбассе может быть открыто уголовное производство. Об этом заявил представитель секретариата омбудсмена Михаил Чаплыга.

"Может быть открыто уголовное производство по ст. 182 Уголовного кодекса – незаконное собирание, хранение, использование, распространение информации о личности без ее согласия. Производство может быть открыто следователем или прокурором только на основании заявления", – сказал Чаплыга.

Он также отметил, что обнародование списков несет несколько угроз.

"Можно говорить об угрозах. Тут очень правильно подметил Тандит (советник главы СБУ Юрий Тандит, – ред.), который сообщил, что помимо прочих законов есть закон о борьбе с терроризмом. И, собственно говоря, когда СБУ говорит о нарушениях положений этого закона, то, скорее всего, имело место нарушение одной из статей этого закона – это особый порядок опубликования данных наших военнослужащих", – сказал Чаплыга.

Напомним, сегодня, 11 января, Савченко откорректировала списки пленных. В этом перечне указана 101 фамилия граждан России и 135 украинцев.

Источник: korrespondent.net