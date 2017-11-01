Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 18:54
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
11. 01. 2017

У Порошенко отрицают наем лоббистов в США

 
Глава пресс-службы Администрации президента Украины Андрей Жигулин заявил, что информация о наеме лоббистской компании BGR Group для отстаивания интересов государства не соответствует действительности. 
 
"На самом деле документы, которые опубликовала FARA (сайт отдела регистрации иностранных агентов министерства юстиции США - ред.), являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть", – сказал он Радіо Свобода.
 
Жигулин не объяснил, в чем заключается ошибка и вообще обращалась ли украинская власть к услугам фирм-лоббистов в США. Из документов на сайте FARA следует, что Администрация президента Украины Петра Порошенко наняла американскую компанию для лоббирования интересов Украины в США.
 
Невестка Порошенко зарегистрировала торговый знак

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.