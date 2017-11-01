В Украине запустили реестр должников

Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников, сообщает пресс-служба ведомства.

"5 января этого года вступили в силу положения Закона "Об исполнительном производстве", которыми предусмотрено запуск Единого реестра должников. В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство", – говорится в сообщении.

Сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и должны размещаться на официальном сайте Минюста.

Исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в реестр сведения относительно должников, которые имеют обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

При этом, в Едином реестре должников должна содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.

Не подлежат внесению сведения о должниках:

Которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;

Не имеющих задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев

По решению неимущественного характера.

Сведения о должнике будут исключаться из реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Минюсте предложили лишать украинцев водительских прав за долги. Соответсвующий законопроект находится в стадии подготовки.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы задолжали за коммуналку почти 17 млрд.

Источник: korrespondent.net