Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 18:58
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
11. 01. 2017

В Украине запустили реестр должников

Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников, сообщает пресс-служба ведомства.

"5 января этого года вступили в силу положения Закона "Об исполнительном производстве", которыми предусмотрено запуск Единого реестра должников. В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство", – говорится в сообщении.

Сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и должны размещаться на официальном сайте Минюста.

Исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в реестр сведения относительно должников, которые имеют обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

При этом, в Едином реестре должников должна содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.

Не подлежат внесению сведения о должниках:

  • Которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;
  • Не имеющих задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев
  • По решению неимущественного характера.

Сведения о должнике будут исключаться из реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Минюсте предложили лишать украинцев водительских прав за долги. Соответсвующий законопроект находится в стадии подготовки.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы задолжали за коммуналку почти 17 млрд.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.