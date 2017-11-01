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11. 01. 2017

Премьер-министру Италии сделали операцию на сердце

Итальянские врачи провели ангиопластику премьер-министру страны Паоло Джентилони после его возвращения из Парижа. Об этом сообщает The Local.

Операция была проведена в клинике Агостино Джемелли в Риме. В настоящий момент состояние 62-летнего премьера оценивается как стабильное.

"Мы обменялись сообщениями сегодня утром, и я уверен, что он вернется на работу очень скоро", – цитирует издание министра Бенедетто Делла Ведову.

Ангиопластика – хирургическое вмешательство для расширения суженных сосудов сердца. Она применяется при лечении ишемической болезни сердца.

Как сообщал Корреспондент.net, Паоло Джентилони стал премьером Италии в декабре 2016 года, после отставки Маттео Ренци. Он обнародовал новый состав правительства 12 декабря.

Источник: korrespondent.net

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