Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 20:28
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
11. 01. 2017

США мягко реагировали на захват Крыма - Тиллерсон


Во время сенатских слушаний по утверждению кандидатуры госсекретаря США кандидат Рекс Тиллерсон признал, что аннексия Крыма Россией была незаконной.
 
Тиллерсон заявил, что Россия "отобрала территорию, которая ей не принадлежит". Он также назвал незаконными действия России на востоке Украине.
 
Кроме того, Тиллерсон высказал мнение, что после аннексии Крыма Украина должна была собрать все свои военные силы и направить их на восточную границу для защиты от агрессии. А США должны были предоставить данные разведки, обеспечить мониторинг границы с воздуха и оказать ей другую помощь.
 
По его мнению, на силовые действия РФ нужно было давать ответ. Тиллерсон считает, что вмешательство Москвы в события на востоке Украины было ответом на слишком мягкую и слабую реакцию США на аннексию Крыма.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что Рекс Тиллерсон оказался акционером Яндекса.
 
Россия должна нести ответственность − Тиллерсон

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.