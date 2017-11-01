США мягко реагировали на захват Крыма - Тиллерсон



Во время сенатских слушаний по утверждению кандидатуры госсекретаря США кандидат Рекс Тиллерсон признал, что аннексия Крыма Россией была незаконной.

Тиллерсон заявил, что Россия "отобрала территорию, которая ей не принадлежит". Он также назвал незаконными действия России на востоке Украине.

Кроме того, Тиллерсон высказал мнение, что после аннексии Крыма Украина должна была собрать все свои военные силы и направить их на восточную границу для защиты от агрессии. А США должны были предоставить данные разведки, обеспечить мониторинг границы с воздуха и оказать ей другую помощь.

По его мнению, на силовые действия РФ нужно было давать ответ. Тиллерсон считает, что вмешательство Москвы в события на востоке Украины было ответом на слишком мягкую и слабую реакцию США на аннексию Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что Рекс Тиллерсон оказался акционером Яндекса.

Россия должна нести ответственность − Тиллерсон

Источник: korrespondent.net