Новая глава МИД Канады оказалась под российскими санкциями

Новоназначенная министр иностранных дел Канады Христя Фриланд оказалась в российских санкционных списках, лицам из которых запрещен въезд в РФ. Об этом со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве сообщают СМИ России.

"Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет… Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица", – сообщил источник в МИД РФ.

По его словам, вопрос исключения Фриланд из ответного санкционного списка – "это вопрос взаимности и зеркальности". Также нахождение Фриланд в черном списке не помешает российским официальным лицам контактировать с ней на международных площадках.

В МИД России также подчеркнули, что Москва готова к взаимодействию с Канадой по всем направлениям: к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. "Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве", – сказал источник.

Напомним, 10 января канадский премьер Джастин Трюдо назначил украинку по происхождению Фриланд министром иностранных дел страны.

Источник: korrespondent.net