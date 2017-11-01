В Украине умерли еще шесть человек от гриппа

За минувшую неделю (со 2 по 8 января) в Украине от гриппа скончались шесть человек, сообщает Минздрав.

В частности, в Черкасской и Донецкой областях зафиксировано по одному смертельному случаю, в Запорожской и Львовской – по два случая, из них один ребенок.

Эпидемические пороги превышены в 13 областях Украины. За первую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело более 250 тысяч человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.

При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше прошлой недели.

Самый высокий показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области – 945,0 на 100 тысяч населения, самый низкий – на Луганщине – 136,9 на 100 тысяч населении.

Как сообщал Корреспондент.net, за последнюю неделю 2016 года от гриппа умерли еще шесть украинцев.

Напомним, пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается в январе 2017 года, а его максимальная точка будет достигнута в феврале.

Источник: korrespondent.net