Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 20:28
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
11. 01. 2017

В Украине умерли еще шесть человек от гриппа

За минувшую неделю (со 2 по 8 января) в Украине от гриппа скончались шесть человек, сообщает Минздрав.

В частности, в Черкасской и Донецкой областях зафиксировано по одному смертельному случаю, в Запорожской и Львовской – по два случая, из них один ребенок.

Эпидемические пороги превышены в 13 областях Украины. За первую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело более 250 тысяч человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.

При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше прошлой недели.

Самый высокий показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области – 945,0 на 100 тысяч населения, самый низкий – на Луганщине – 136,9 на 100 тысяч населении.

Как сообщал Корреспондент.net, за последнюю неделю 2016 года от гриппа умерли еще шесть украинцев.

Напомним, пик заболеваемости гриппом в Украине ожидается в январе 2017 года, а его максимальная точка будет достигнута в феврале.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.