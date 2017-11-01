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11. 01. 2017

В четырех областях Украины зафиксирована чума свиней

В четырех областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в среду, 11 января.

Так, АЧС зафиксирована в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях.

Согласно сообщению, 6 января погибли восемь свиней в с. Прибужье, Доманевского района Николаевской области. Кроме того, в Луганской области в подсобном хозяйстве воинской части № 1060 забиты две свиньи, у которых установили АЧС.

А 7 января в Кировоградской области зарегистрирована гибель 56 свиней в хозяйстве в с. Ровно. В Одесской области на территории бывшей фермы крупного рогатого скота в с. Ярославка от АЧС погибли 70 свиней.

Сейчас в очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС, отметили в ведомстве.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия инициирует создание ветеринарной полиции из-за вспышки африканской чумы свиней.

Источник: korrespondent.net

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