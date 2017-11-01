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11. 01. 2017

Первая пресс-конференция Трампа: видеотрансляция

Избранный президент США Дональд Трамп дает первую пресс-конференцию с момента своей победы в гонке с Хиллари Клинтон.

Накануне пока еще действующий американский президент Барак Обама выступил с прощальной речью. Обращаясь к американцам в последний раз на этом посту Обама прослезился.

Главными темами его выступления стали достижения на посту президента США, а также вызовы будущего.

Теперь Корроеспондент.net публикует видео пресс-конференции нового президента США, а позже напишет о главных посылах Дональда Трампа, который вскоре займет кабинет Обамы в Белом доме.

Источник: korrespondent.net

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