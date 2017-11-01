Киев предложил обменять пленных по формуле "228 на 48"

Киев готов обменять 228 сепаратистов на 48 украинцев, находящихся в плену на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире 5 канала.

"Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение", – сказал он.

Тандит уточнил, что списки задержанных Украиной сепаратистов СБУ получает, в том числе от представителей ОРДЛО. "В этих списках сотни людей", – добавил он.

При этом, по словам Тандита, списки, которые передают сепаратисты Украине, некорректные и в них полный хаос.

Напомним, в конце декабря Украина в одностороннем порядке передала 15 человек представителям самопровозглашенной ДНР.

Источник: korrespondent.net