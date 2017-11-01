Лента RSS
Подписаться на ленту
11 января 2017, среда, 20:28
-6°C
Завтра -6°C
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
11. 01. 2017

Названы причины падения Прогресса в России

 
В Роскосмосе назвали причину падения космического грузового корабля Прогресс. Катастрофа произошла из-за неисправности третьей ступени ракеты-носителя
 
"Наиболее вероятная причина аварии - вскрытие бака третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя", - говорится в сообщении.
 
Причиной возгорания насоса окислителя могло стать попадание посторонних частиц в полость или нарушение технологии сборки двигателя. Сам дефект проявился в полете.
 
Напомним, пуск ракеты-носителя был произведен с космодрома Байконур 30 ноября. На 383-й секунде исчезла телеметрия у космического грузовика.
 
Прогресс упал из-за столкновения со своей ступенью - СМИ

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.