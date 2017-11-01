Трамп о хакерских атаках: Это была Россия

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Россия ответственна за кибератаки во время предвыборной кампании в Штатах. Об этом он заявил во время своей первой пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Я думаю, что это была Россия", – сказал Трамп.

Он также добавил, что Россия – не единственная страна, которая осуществляет хакерские атаки на США, и обвинил демократов в том, что те оказались неспособны обеспечить достаточный уровень кибербезопасности.

По мнению Трампа, США и России нужно дать шанс на улучшение отношений.

"Если Путину нравится Трамп, то это я считаю активом, а не пассивом. Потому что у нас с Россией ужасные отношения. Нам нужно дать шанс", – сказал избранный американский президент.

Первая пресс-конференция Трампа: видеотрансляция

Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность сформирует специальную команду для противостояния хакерским атакам.

Источник: korrespondent.net