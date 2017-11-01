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11. 01. 2017

В Иране вышедший под залог застрелил шестерых

В Иране подозреваемый в совершении убийства и выпущенный под залог застрелил шесть человек, имеющих отношение к его аресту. Инцидент произошел в городе Эрак.

Сначала мужчина зашел в дом полицейского, который его арестовывал, и застрелил его самого, а также его мать, сестру и брата.

Затем он пошел в дом человека, в убийстве которого его обвинили, и там убил его родителей. Сейчас полиция разыскивает преступника.

Напомним, в Бразилии мужчина застрелил 11 человек в новогоднюю ночь.

Источник: korrespondent.net

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