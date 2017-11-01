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11. 01. 2017

Главным люстратором Украины хотят стать 12 человек

Для участия в конкурсе на должность директора департамента люстрации Министерства юстиции подали документы 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства в среду, 11 января.

Конкурс состоит из трех этапов и пройдет с 17 по 19 января. Первый этап конкурсного отбора – письменное тестирование – состоится в 10.00 часов 17 января. Второй этап отбора (18 января) – решение практической задачи. А 19 января пройдет третий этап отбора – собеседование.

Полный пакет документов на участие в конкурсе подали: Вадим Бондарь, Алиса Дуброва, Татьяна Есик, Любовь Ковалевская, Назар Крупчак, Дмитрий Макаренко, Сергей Нагорный, Анна Самойленко, Александр Татарченко, Александра Чиковани, Наталия Шевченко и Виталий Яровой.

"Минюст для обеспечения максимальной открытости и прозрачности конкурса приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться к конкурсу в качестве наблюдателей", – отметили в министерстве.

Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности. Минюст объявил конкурс на замещение этой вакантной должности6 декабря.

Источник: korrespondent.net

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