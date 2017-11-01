В Германии одобрили закон о равенстве зарплат мужчин и женщин

Правительство Германии одобрило законопроект о равенстве зарплат мужчин и женщин. Об этом сообщила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Мануэла Швезиг в среду, 11 января.

Она подчеркнула, что больше нельзя довольствоваться положением вещей, при котором женщины зарабатывают на 21% меньше мужчин, выполняя аналогичную работу. Конституция, по словам министра, требует равноправия между мужчинами и женщинами– подобное равноправие должно быть восстановлено и при начислении зарплат.

В соответствии с новым законопроектом, сотрудники фирм с числом работников, превышающим 200 человек, получат право знать размер зарплаты коллег противоположного пола, которые занимают аналогичную должность. Компании с числом сотрудников более 500 человек обязаны будут сообщать о шагах по выравниванию зарплат мужчин и женщин. Крупные фирмы должны будут регулярно проверять, сохраняется ли принцип равенства зарплат у сотрудников.

Одобренный правительством законопроект должен теперь поступить на рассмотрение в бундестаг. Обеспечение равенства зарплат мужчин и женщин было одним из пунктов коалиционного соглашения, подписанного блоком консервативных партий ХДС/ХСС и СДПГ после прошлых выборов в бундестаг. Однако партнерам по правящей в ФРГ коалиции понадобилось несколько лет, чтобы договориться по этому вопросу. Новый законопроект вызывал недовольство работодателей, зато его приветствовали немецкие профсоюзы.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net