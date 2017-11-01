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11. 01. 2017

В ОАЭ загорелся нефтеперерабатывающий завод

На одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в столичном эмирате Абу-Даби в ОАЭ вспыхнул пожар. Об этом сообщили в национальной нефтяной компании Абу-Даби Abu Dhabi national oil company (ADNOC).

"Мы подтверждаем информацию о возникновении пожара на НПЗ Takreer Ruwais (к западу от столицы Абу-Даби). Идет работа по локализации пожара, в настоящее время нет никакой информации о пострадавших", – говорится в Twitter компании Abu Dhabi National Oil Company.

Позже в компании уточнили, что огонь находится под контролем и его удается сдерживать. Также нет угрозы для местных жителей в Рувайсе.

Напомним, в конце декабря на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Израиле, принадлежащем компании Oil Refineries – Bazan, произошел мощный взрыв.

Источник: korrespondent.net

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