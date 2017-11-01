Киев завершает работу над программой с НАТО

Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью 5 каналу вечером в среду, 11 января.

"Мы сейчас, по сути, подошли к завершению работы над годовой национальной программой сотрудничества между Украиной и НАТО, она сейчас на изучении у наших партнеров из стран НАТО. После того, как мы получим их окончательные отзывы, замечания или, наоборот, поддержку, то тогда эта национальная программа будет утверждена правительством и передана на подпись президенту", — сказала вице-премьер.

Она отметила, что впервые эту программу решили сделать в другом ключе, нежели делали многие предыдущие годы – вместо перечня мероприятий разных ведомств Украины с НАТО теперь это будет, по сути, план действий в реформах сектора безопасности и обороны, а также в политической и экономической плоскости на год.

"В этом плане мы можем использовать ресурсы, которые нам могут предложить коллеги из Североатлантического альянса. Там заложено все, что есть в стратегическом оборонном бюллетене, государственных программах по развитию вооружений, ВСУ", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

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Источник: korrespondent.net