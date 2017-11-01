Испания отправляет солдат на базу НАТО в Латвии

Испания предоставит 300 солдат для батальона НАТО в Латвии, которым командует Канада. Об этом сообщил министр обороны Раймондс Бергманис в эфире латвийского радио в среду, 11 января.

По его словам, боевая группа на территории Латвии составит 1 100-1 200 солдат. Помимо Испании в Латвию также направят своих солдат Албания, Италия, Польша и Словения. Прибытие первых военнослужащих на военную базу в Адажи ожидается весной 2017 года.

Рига намерена вложить в развитие инфраструктуры села Адажи, где находится полигон Национальных вооруженных сил Латвии, около 7 миллионов евро. В конце января в Оттаве пройдет организационная встреча, где будут обсуждаться практические детали миссии.

Напомним, 7 января в Польшу прибыли первые 250 военнослужащих в рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе. Сегодня в страну прибыли еще около 300 американских военных.

На польской территории будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

Источник: korrespondent.net