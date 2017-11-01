Лента RSS
Подписаться на ленту
12 января 2017, четверг, 01:01
-6°C
Завтра -1°C
-6°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,08
11. 01. 2017

В Испании мужчина открыл стрельбу в супермаркете

В испанском городе Оренсе мужчина открыл в среду стрельбу в одном из супермаркетов, сообщает Efe.

Нападавший был вооружен ружьем и сделал около шести выстрелов перед тем, как его задержали правоохранители. Некоторые свидетели утверждают, что мужчина выкрикивал: "Аллах акбар".

Пока 35-летний задержанный отказывается разговаривать с сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы его поступка также неизвестны.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Напомним, недавно в центре Львова стреляли в уличных музыкантов.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.