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12. 01. 2017

Прощальный твит Обамы собрал рекордное число лайков

 
Последняя запись президента США Барака Обамы в Twitter @POTUS установила рекорд по числу лайков и ретвитов за все время существования аккаунта, сообщает Cnet.
 
"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в свои собственные", – написал Обама.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.

— President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.
 
На момент написания данной заметки запись ретвитнули более 620 тысяч пользователей, а 1,3 миллиона поставили лайк.

Обама: Россия и Китай − главные соперники США
 
Напомним, вечером 10 января Барак Обама обратился с прощальным посланием к народу США.  В конце своего прощального выступления американский президент не смог сдержать слез.

Источник: korrespondent.net

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