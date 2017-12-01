Прощальный твит Обамы собрал рекордное число лайков

Последняя запись президента США Барака Обамы в Twitter @POTUS установила рекорд по числу лайков и ретвитов за все время существования аккаунта, сообщает Cnet.





Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г. "Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в свои собственные", – написал Обама.

На момент написания данной заметки запись ретвитнули более 620 тысяч пользователей, а 1,3 миллиона поставили лайк.



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Напомним, вечером 10 января Барак Обама обратился с прощальным посланием к народу США. В конце своего прощального выступления американский президент не смог сдержать слез.

Источник: korrespondent.net