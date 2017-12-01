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12. 01. 2017

СМИ: Порошенко посетит Одессу и Николаев 12 января

 
Президент Петр Порошенко намерен посетить Одессу и Николаев 12 января. Соответствующую информацию Украинским новостям подтвердили в областных государственных администрациях.
 
Сначала глава государства намерен посетить Одессу, где планирует представить нового председателя обладминистрации.
 
Ранее конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала одесским губернатором Максима Степанова – директора государственного предприятия Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.

Порошенко показал книги, поразившие его в 2016-м
 
После Одессы глава государства намерен отбыть в Николаев, где при его участии запланировано торжественное открытие нового зала фехтования в школе олимпийского резерва.

Источник: korrespondent.net

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