В Петербурге три человека насмерть отравились стеклоочистителем Дед Мороз

В Санкт-Петербурге (Россия) трое человек насмерть отравились стеклоочистителем Дед Мороз, сообщает Фонтанка.

Тела трех человек – женщины и двух мужчин – были найдены в заброшенном доме на набережной Смоленки.

По данным издания, у Следственного комитета пока нет точной информации, что в пятилитровой таре с этикеткой Дед Мороз, которую обнаружили рядом с телами погибших, находилась содержащая метил жидкость.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России (Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух или более лиц).



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Как сообщал Корреспондент.net, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате "Боярышник". От отравлений умерли 78 человек, пострадали еще более 120.

Источник: korrespondent.net