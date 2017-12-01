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12. 01. 2017

Климкин отправился с визитом в страны Юго-Восточной Азии

 
С 11 по 16 января проходит турне главы МИД Украины Павла Климкина по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого он посетит Мьянму, Бруней и Сингапур, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
 
"11-13 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Союз Мьянма, целью которого является активизация политического диалога, обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества, углубление сотрудничества на международной арене, а также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", – говорится в сообщении.
 
13-14 января Климкин будет находиться в Брунее. Цель визита – "возобновление политического диалога на высоком уровне, обсуждение путей вывода двусторонних отношений на новый уровень, а также укрепление взаимодействия в международных и региональных организациях".
 
15-16 января состоится визит Климкина в Сингапур.
 
"Целью визита является поддержание динамики политического диалога, активизация экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание взаимодействия в гуманитарной и научно-технической сферах", – отметили в МИД.

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Напомним, ранее Климкин и новый председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц побывали на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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