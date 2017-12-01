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12. 01. 2017

В Авдеевке снова обесточена фильтровальная станция

Вечером 11 января в результате обстрела Авдеевки из тяжелого оружия была перебита одна линия электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов на своей странице в Facebook.

По его словам, снаряды приземлялись возле коксохима.

"Что-то тяжелое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", – написал он.


 
Завод Ахметова остановился из-за обстрелов

23 декабря жители Авдеевки остались без воды – из-за обстрелов была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Источник: korrespondent.net

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